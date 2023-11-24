Dilan-Engin Polat soruşturması: Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi

Kara para aklama suçundan tutuklana Polat çifti hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Polat’ın muhasebecisi aynı zamanda akrabası olan Gökay Bekar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Poalt çifti soruşturmasında Engin Polat’ın muhasebecisi Gökay Bekar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın da olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Polat çifti soruşturmasında gözaltına alınan Engin Polat’ın muhasebecisi aynı zamanda akrabası olan Gökay Bekar adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Bekar, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Bekar’ın tutuklanmasına hükmetti. Gökay Bekar, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı ise 16’ya yükseldi.