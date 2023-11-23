Dilan-Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama daha

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturmasında avukat Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak da tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat ve Dilan Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından başlattığı soruşturmada bir tutukluluk kararı daha çıktı.

Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda Polat çiftinin itirafçı olduğu belirtilen avukatı Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari olan ve geçtiğimiz Salı günü yakalanan mali Müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bıraktı.