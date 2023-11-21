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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme

Kara para aklama suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturmasında yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Güncel
  • 21.11.2023 14:18
  • Giriş: 21.11.2023 14:18
  • Güncelleme: 21.11.2023 14:25
Kaynak: İHA
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalama kararı olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı.

Yerebakan savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı uyguladığı Zümrüt’ü serbest bıraktı.

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