Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Dilan ve Engin Polat'a ilişkin soruşturmada tutuklanan avukat Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. Gün, ifadesinde, "iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır ancak bunun bahis mi yoksa başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var" dedi.

Kara para aklama suçu kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanan avukatı Ahmet Gün'ün savcılığa verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır"

Gün’ün ifadesinde, "Ben 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelilerinin Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretlerini ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı. Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim şirketi tasfiye Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş ve Tasf. halinde Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş isimli firmalar sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş firmalardır" dedi.

"Bu firmaların sahte fatura düzenlemesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır" diyen Gün, şöyle devam etti:

"Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır. Bu firmalar Dipomed Medikal kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş Rise and Shine ve DP Güzellik A.Ş isimli firmalara da sahte faturalar düzenlemişlerdir. Rise and Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" . Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise and Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL’ye ulaştığını söylemişti, ben de kendisine ’Maşallah iyi satış yapmışsınız’ dedim, ancak bir ay sonra beyanname tarihine geldiğimizde bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40 45 milyon TL arası satış tutarı getirildi. 80 milyon TL faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40 45 milyon TL fatura gönderilmiştir."

"KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULMUŞ OLABİLİR"

İptale konu olan mallar internet veya başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise and Shine hesaplarına gelmektedir” diyen Ahmet Gün ifadesinde, "Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis veya başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır ancak bunun bahis mi yoksa başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir" dediği öğrenildi.

"Ben bildiğim konuları burada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla paylaştım" diyen Gün, tkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum ayrıca tutuklu olmam nedeniyle ofisimde beyannamelerle ilgili işlemler yapılamamaktadır, bunun gerekçesi de 16/08/2016 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının yazısı gereğidir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak istiyorum, adli kontrol altına alınmak istiyorum, soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazırım."