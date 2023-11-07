Dilan Polat-Engin Polat çiftinin lüks hayatına cezaevi limiti

Dilan ve Engin Polat çifti beraberindeki 12 kişiyle Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne koyuldu. Günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğu açıklamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat’ın cezaevinde haftalık en fazla 2 bin 500 TL harcayabileceği belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın da arasında olduğu 12 kişi, tutuklanmalarının ardından yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve çetenin üyesi olmakla suçlanan beraberindeki diğer isimlerle birlikte tutuklanan Dilan Polat, cezaevine girdiği esnada gözyaşları döktü.

"BAZEN AVM'DE GÜNLÜK 750 BİN TL HARCIYORUM"



Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar sebebiyle tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, geçen ay "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" açıklamasıyla tepki çekmişti.

Hürriyet'in haberine göre; günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğunu geçen aylarda açıklayan Dilan Polat’ın cezaevinde harcayabileceği tutar da belli oldu.

Dilan Polat’a en çok vurgulanan kural ise haftada sadece 2 bin 500 TL harcayabileceği oldu.

Cezaevindeki mahkûmlar aileleri tarafından yatırılan paranın bir hafta boyunca sadece 2 bin 500 TL’sini kantinde harcayabiliyor. Kantinde para geçmiyor.

Cezaevinde kalan kişi kantinden almak istediği şeyi bir gün önceden yazdırıyor, ertesi gün de teslim alıyor.

Kantinden aldığı şeylerin ücreti, cezaevi müdürlüğündeki hesabından düşülüyor.