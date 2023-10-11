Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla gündem olan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir'deki işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Engin Polat’a ait işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



