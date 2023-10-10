Dilan Polat'ın polikliniğine silahlı saldırı

Ataşehir'de hakkında son zamanlarda 'kara para aklama' iddiaları çıkan Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sabah saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.

Sosyal medya ünlüsü ve iş insanı Dilan Polat'ın İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan polikliniğine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, sabah 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, Dilan Polat’a ait polikinliğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.

Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.