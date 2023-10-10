Dilan Polat'ı suçlamıştı: Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında 5 tutuklama

Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Banu Parlak, Dilan Polat ve ailesi hakkında 'kara para aklama' iddiaları gündemdeyken, güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasının arkasında Polat ailesinin olduğunu ileri sürmüştü.

Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında iddialar gündemdeyken şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iki kez kurşunlanmıştı. Banu Parlak, bu saldırının Dilan Polat'ın yaptırdığını söylemişti.

Aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

DHA'nın aktardığı habere göre, soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Banu Parlak, 'kara para akladıkları' iddiaları gündemdeyken Dilan Polat ve ailesi hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Banu Parlak, kendisi için tetikçi tutulduğunu iddia etmiş bu konuyla ilgili de Dilan Polat ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddialardan kısa bir süre sonra güzellik merkezi de kurşunlanan Banu Parlak, olayın arkasında Polat ailesinin olduğunu iddia etmişti.

Parlak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlağı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’da. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz Cumhuriyetimi burası. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah’ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş" ifadelerini kullanmıştı.