Dilan Polat ve Sıla Doğu, avukat Feyza Altun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve canlı yayında kokain kullandığını söylemesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan kardeşi Sıla Doğu, kendileri hakkında ‘vergi kaçakçılığı’ iddiasında bulunan avukat Feyza Altun hakkında ‘6284 Sayılı Kanun’ kapsamında 3 aylık önleyici tedbir kararı aldırdı.

Sosyal medyada lüks yaşantılarına ilişkin görüntüler paylaşmalarının ardından gündeme gelen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, kendileri hakkında avukat Feyza Altun hakkında önleyici tedbir kararı aldırdı.

Altun, Polat ve Doğu kardeşlerin hukuki yollara başvurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

“Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkımda 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbire başvurmuş” diyen Altun, “Zaten sizlere hakaret etmedim, aşağılamadım ve de şiddet tehdidinde bulunmadım. 6284 sayılı kanun SUSTURMA kanunu değildir. Ne iftirası atmışım çıkıp açıklayacaklar. Ayrıca zaten iletişim kuruyor da değilim” dedi.

Altun’un yaptığı paylaşımda, mahkemenin söz konusu talebi kısmen kabul ederek 3 aylık uzaklaştırma kararı verdiği görüldü.

Altun, mahkemenin 3 aylık uzaklaştırma kararına tepki göstererek “Mahkemelere bak, şiddet mağduru kadınlara koruma kararı vermezken kamuoyunu ilgilendiren hususlarda insanları susturmak için nasıl da kararları veriyorlar” ifadelerine yer verdi.

Altun açıklamasını şöyle sürdürdü:

“6284 sayılı kanun kadınlar için çok önemli olan ve gericilerin saldırısı altında kalan bir kanundur. Mahkemeler, bugün gerçek şiddet mağduru kadınlara koruma kararı vermekten imtina ederken, haklarında kamuoyuna mal olmuş tartışmalar olan kişilere çat diye bu kararları vermesi gözümde şüphelidir. 6284 sayılı kanuna sahip çıkacağız ve tekil kötüye kullanımların kanunun önemini azaltmasına izin vermeyeceğiz.”

Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkımda 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbire başvurmuş. Zaten sizlere hakaret etmedim, aşağılamadım ve de şiddet tehdidinde bulunmadım. 6284 sayılı kanun SUSTURMA kanunu değildir. Ne iftirası atmışım çıkıp açıklayacaklar. Ayrıca zaten iletişim… pic.twitter.com/1mhgX6J1KC — Feyza Altun (@feyzaltun) October 8, 2023

Altun, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda, "Feyza Altun, "O ürünler fason üretim. Alıp kendi etiketlerini basıyorlar, ben üretim yapıyorum diyorlar. Şirket yine matrahsız Nilgül Yılmaz isimli bir kişi adına ve 2022’de kurulmuş. Ekrana tükürmeye devam edebilirsin" demişti.

Altun, Polat'a ait bir markaya ilişkin ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rise&Shine markasınının ürününe ait barkod, Sağlık Bakanlığının ÜTS uygulaması sorgulamasında çıkmıyor ÜTS de kayıtlı değildir uyarısı veriyor. Tüm bilinçli tüketiciler satın aldıkları ürünleri ÜTS den sorgulamalı. Sağlık Bakanlığı bu ürünleri izlemeli ve içeriğini hammaddesini beyan edilenlerin kullanılıp kullanılmadığını sağlığa zararlı olup olmadığını sorgulayarak ürün dosyasını kontrol etmeli. Bildirilmeyen ürünlerin piyasaya sürülmesinin cezası var."