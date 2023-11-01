Dilan Polat’ın gözaltından önceki son paylaşımı dikkat çekti

Kara para aklama iddiaları üzerine Dilan Polat ve eşi Engin Polat, gün sabaha karşı gözaltına alındı. Dilan Polat’ın gözaltından önceki son paylaşımı ise dikkat çekti.

Kara para aklama iddiaları nedeniyle gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önce paylaştığı son sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Polis ekipleri dün gece İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Polat’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.