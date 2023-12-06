Dilan ve Engin Polat'ın el konulan lüks araçları görüntülendi

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi. Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar TMSF'ye devredildi.

Güncel 06.12.2023 16:46 Giriş: 06.12.2023 16:46

Güncelleme: 06.12.2023 16:55 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile evli olduğu Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı. Fotoğraf: AA Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı. Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Sayıları 16'yı bulan araçların aralarında, Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markalar da yer alıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada, Dilan Polat ile evli olduğu Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Polat çiftinin ‘kaynağı’ olduğu iddia edilen Kotan konuştu: Çelişkili ifadeleri dikkat çekti