Polat çiftinin ‘kaynağı’ olduğu iddia edilen Kotan konuştu: Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama davası devam ederken, ‘Polat çiftinin başı’ olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat’ı ‘tanımıyorum bile’ dedi. 2 yıl önce yasa dışı bahis operasyonu ile gündeme gelen Kotan, Polatların kara para kaynağı olarak gösteriliyordu.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat dosyasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Polat çiftinin 'patronu' olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan, açıklama yaptı.

Polat çiftinin kara para kaynağı olarak gösterilen Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'tanımıyorum bile' dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Kotan, "Ben yasadışı bahisçi de olabilirim, suçlu da olabilirim. Sonuna kadar suçlu da olabilirim ama benim Dilan Polat ile alakam yok. Ben bu kadını hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum, hayatımda adı geçmedi. Ben Dilan Polat'ın nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum. Benim kadını tanıma şansım yok" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA, AÇIKLAMALARI BEĞENMİŞ



Kotan'ın eski hesabından Engin Polat'ın tutuklanmadan önce kendilerine açılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamaları da beğendiği tespit edildi. Kotan, yasadışı bahisten elde ettiği paraları toplayıp hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. O araç firması da iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.



Konuyla ilgili Kotan "Yemin ederim ben hayatımda araba kiralamadım. Bir kere mi ne kiraladılar, bizim araba başka bir yerdeydi. Araba kiralayın gelin beni alın dedim. Yemin ediyorum hiçbir alakası yok" dedi.

"VATANDAŞLIK VARDI, ALALIM DEDİK"



ATV'nin haberine göre, Kotan, Karayipler'deki Saint Lucia vatandaşı olduğu kabul etti. Kotan bunun hakkında ise, "2 tane oğlum var. Ben bunları dedim ABD'de okutacağım. Bana bir teklif geldi, Saint Lucia'da vatandaşlık var, 20 bin dolar, dedik ki alalım o zaman. Çocuklarını zorla okutan. İki kuruşu üst üste getiren bir kadınım ben. Çocuğumu ABD'de okutuyorum elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.