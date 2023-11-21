Din eğitimi bütçesi uzayı bile solladı!

Yılın ilk 10 ayında din eğitimi için harcanan para, 2022 yılının tamamında harcanan parayı aştı. Uzay ve havacılık için 816 milyon TL harcanan ocak-eylül 2023 döneminde din eğitimi için 38,4 milyar TL harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ocak-Ekim 2023 dönemine yönelik bütçe gerçekleşmeleri, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan paranın büyüklüğünü de ortaya koydu. Bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2023 yılına ayrılan para, yılın tamamlanmasına henüz iki ay kala aşıldı.

Merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2023 yılına 31 milyar 495 milyon 342 bin TL ayrıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için ocak-ekim döneminde toplam 6 milyar 959 milyon 315 bin TL’lik ödenek üstü harcama gerçekleştirildi.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Büyük oranda yurttaşın vergileri ile oluşan merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için ocak-ekim döneminde harcanan toplam para ise 38 milyar 454 milyon 657 bin TL’ye ulaştı. Kasım itibarıyla 40 milyar TL’ye dayanan toplam harcama, bazı aylara göre ise şöyle sıralandı:

Ocak: 3 milyar 966 milyon TL

Mart: 2 milyar 987 milyon TL

Mayıs: 3 milyar 10 milyon TL

Temmuz: 4 milyar 879 milyon TL

Eylül: 4 milyar 624 milyon TL

UZAY İÇİN KOMİK BÜTÇE

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan 38,4 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkat çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2023 yılına toplam 3 milyar 572 milyon TL'lik ödenek yazıldı. Ocak-Ekim döneminde harcanan para ise 816 milyon 568 bin TL’de kaldı. Merkezi bütçede, “Uzay ve Havacılık” kaleminden yapılan harcama, bazı aylara göre şöyle kaydedildi:

Ocak: 15,7 milyon TL

Mart: 14,8 milyon TL

Mayıs: 31,5 milyon TL

Temmuz: 51,3 milyon TL

Eylül: 89 milyon TL

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2022’DE 22,9 MİLYAR TL

2023’ün 10 ayında din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan para, 2022 yılının tamamında harcanan parayı aşıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerinde, din hizmetleri ve yaygın din eğitim için harcanan para, 22,9 milyar TL ile ifade ediliyor.