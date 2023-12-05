‘Dini saptırıyor’ deyip kitabını vermediler

Haber Merkezi

Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu Dursun Yaman’ın satın aldığı kitaplar kendisine verilmedi. Gerekçe olarak ise “yazarın kitaplarında dini isimler kullanıp içeriğinde dini bilgiyi saptırdığı, cezaevi şartları da düşünüldüğünde kaynaklara ulaşıp teyit etme imkanından yoksun olan Müslümanların inançlarına aksi yönde tesir edeceği” bahanesi sunuldu.

Evrensel’e konuşan Yaman’ın Avukatı Zeki Çelik, Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğünün bu uygulamasını, “Tek adamın her yerde kendini hissettirme gayreti” olarak değerlendirdi. Son zamanlarda cezaevlerinde kurallara bağlı görünme gayretinin de ortadan kalktığının altını çizen Çelik, “Örneğin infaz rejiminde verilen cezanın dışında ayrıca ceza verme anlayışı hâkim olmaya başladı. Tutuklu ve hükümlüleri almış oldukları ceza dışında, yönetimin anlayışı doğrultusunda başka cezalarla da cezalandırma isteği görülüyor. Bu muhalif tutuklu ve hükümlüler üzerinde daha belirgin biçimde ortaya çıkıyor” diyor.