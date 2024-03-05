Direnen görevden alınır

Ekonomi Servisi

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyon rakamlarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çok çarpıcı analizlerde bulundu. Seçimlerden sonra ekonomi yönetiminde değişim olabileceğine dikkat çeken Alkin, faiz indirimine direnen Merkez Bankası (TCMB) yöneticilerin görevden alacağını aktardı.

Alkin, Türkiye'nin yüksek enflasyon dizisine gireceğine değindiği yazısında faizin düşmesini beklediği zamanı da açıkladı. Emre Alkin yazısında özetle şunları söyledi: "Bundan sonra enflasyonun düşeceğine dair beklentiler var ama baz etkisi sebebiyle bu mümkün değil... Ancak içimden bir ses, yaz başında önce TÜİK’in de yardımıyla düşük açıklanacak aylık rakamları görerek 'enflasyon düşüş trendine girdi' açıklamasıyla piyasaya bir mesaj verileceğini söylüyor. Ardından da sonbahardan önce ilk faiz indirimi gelebilir. Seçimlerden sonra hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde değişiklik beklendiği için, TCMB Başkanı ve Yardımcılarının reel sektör kaynaklı siyasi baskıya çok fazla direneceğini sanmıyorum. Görevinde kalmak isteyenler kendilerinden bekleneni yapacaktır. Direnenler ise değiştirilecektir."

EN UYGUN REÇETE

Faizlerin enflasyonun üzerinde tutulması ve kura baskının kaldırılması gerektiğini savunan Alkin, "Aslında en uygun reçete, faizleri beklenen enflasyonun üzerinde tutmak ve döviz kurları üzerindeki baskıyı kaldırmak. Bunu yapmaktan kaçındığımız sürece önünde sonunda döviz hızlı bir şekilde yükselecek ve peşinden faiz de gelecek. Her ikisinin de daha yüksek seviyelerde dengelenmesini görmemek için şimdiden serbest bırakılmaları en doğrusu olacak" görüşünü dile getirdi.