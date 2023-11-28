Direnen işçiler kazandı

Emek Servisi

İnşaat-İş Sendikası’nın, Medipol Acıbadem Hastanesi inşaatında çalışan üyelerinin hakları verilmeden işten çıkarılması üzerine başlattığı direniş kazanımla sonuçlandı.

ERDE Mühendislik ve Birleşim Şirketler Grubu'nun yapımını üstlendiği hastane şantiyesinde çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde hakları verilmeden işten çıkarıldı. İnşaat-İş Sendikası işten atılan üyelerinin haklarının gasp edilmek istendiğini belirterek hastane inşaatı önünde direniş başlattı. "Tüm haklarımızı alana kadar direneceğiz" pankartı açan işçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. Eylemin ardından ERDE Mühendislik yetkilileri, sendika ve işçi temsilcilerini görüşmeye davet etti. Sendika temsilcilerinin görüşmede, çalışanların haklarının bir an önce verilmesini talep ettikleri belirtildi. BirGün'e konuşan İnşaat İŞ Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Yunus Özgür, firma ile işçilerin anlaştığını ifade etti.