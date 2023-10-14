Eylemde olan inşaat işçileri Limak’la görüştü

Emek Servisi

İstanbul Ataşehir’de Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası şantiyesinde çalışırken, kıdem tazminatı ve fazla mesailerini alamadıkları için eylem başlatan 6 inşaat işçisi, firma yetkilileri ile görüştü.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat İş), Devrimci Yapı ve İnşaat ve Yol Sendikası (Dev Yapı İş) üyesi 6 inşaat işçisi, eylemlerini üçüncü günde Finans Merkez Bankası şantiyesinin önünden Limak Merkez ofisinin bulunduğu Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Center Alışveriş Merkezi'ne (AVM) taşıdı. AVM'nin otoparkına gelen inşaat işçileri burada Limak Holding merkez ofisine gitmeye hazırlanırken etrafları özel güvenlik ve sivil polisler tarafından sarıldı. Ardından burada bekleyen işçiler için birçok polis getirildi. İşçiler, Limak yetkilileri ile konuştu. Yetkililer, işçilerin telefon numaralarını alarak, onlara arayacaklarını ve daha detaylı konuşacaklarını söyledi.