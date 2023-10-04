İşçiler, patronların kapısına dayandı: Hakkımızı verin

Çok sayıda işçi, patronların kapısına dayandı. Ülkenin dört bir yanında işten çıkarılan, maaşları veya hakları ödenmeyen, sendika hakları engellenen emekçiler, “İşten çıkarılıyoruz, maaşımız ödenmiyor” dedi.

Dilan ESEN

Trendyol’dan Agrobay Seracılık’a, Ataşehir Belediyesi’nden Sputnik’e, Limak’a kadar onlarca işçi direnişte. Emekçiler, haklarını almak için patronların kapısına dayanıyor. Tarım İşçileri Sendikası’na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten çıkarılan Agrobay işçileri Ankara’da seranın bağlı olduğu Bayburt Holding önünde eylem yaparak Meclis’e yürüdü. Direnişi 43’üncü gününde Ankara’da sürdüren işçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslendi: “Türkiye’de işçilerin yüzde 14’ü sendikalı. Neden? İşte bu patronlar yüzünden. Ben 5 gün sendikalıydım 6’ncı gün işten çıkarıldım.”

Bayburt Holding önündeki eylemde konuşan bir işçi, “Hep ezmiş ya, bir şey bilmediğimizi zannediyorlar. Diyorlar ki ‘İşçilerin beynini sendika yıkadı’. Sendika yasal değil mi? ‘Siz onların kafasına uydunuz’ diyorlar. Hayır, kendimiz karar verdik. Bizden önce 6-7 yıl çalışmış arkadaşlarımız var. Onlar hep çıkıp gitti, emeklerinin karşılığını alamadılar. Biz de 14 yıl çalıştık, ‘Sendikaya üye olursak hakkımızı alırız’ dedik. Hakkımızı hâlâ alamadık buradayız” dedi. İki yırtık bel fıtığı olduğunu ve doktorun kendisine bu yırtıkların ağır kaldırmaktan meydana geldiğini söylediğini anlatan işçi, serada çalışırken sürekli kendi çalışma alanı dışında çalıştırıldıklarını söyledi. İşçi, “Arzu (Şentürk) hanım işçiler başımın tacı demesin, sen bizi ağustos maaşımızı yatırmadan çöp gibi işten attın” diye tepki gösterdi.

Maaşları düzenli yatmadığı, promosyon paraları verilmediği için sendikaya üye olduklarını belirten bir başka işçi de 18 yılın 3 yılında sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Eylemden sonra Meclis’e giden işçiler milletvekilleriyle görüşerek, sorunlarını ve taleplerini anlattılar. İşçiler daha sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret etti.

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BİZE SAYGI DUYACAKSINIZ

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikalı olduktan sonra işten çıkarılan Trendyol depo işçilerinin direnişi 37’nci gününü de geride bıraktı. Trendyol Genel Merkezi’nin önündeki direnişi sürdüren PTT-Sen ve DGD-Sen üyesi işçiler, taleplerini bir kez daha net olarak açıkladı: “25/2 değiştirilecek, işçiler kodla tehdit edilmeyecek. Yasal haklara ve işçilere saygı duyulacak.”

İşçiler, 37 gündür direniyor.

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MERKEZ’DEN İŞÇİYE PARA ÇIKMIYOR!

İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, 3 aydır maaşlarını alamamasının üzerine Limak ofisinin önüne gitti. Limak Holding’e bağlı taşeronlarda çalışan işçiler, haklarının verilmesini ve maaşlarının ödenmesini istedi. Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, Merkez Bankası’nın 3 aydır Limak’a ödeme yapmadığını, dolayısıyla Limak’ın da taşeronlarına ödeme yapmadığını ifade etti. Bunun sonucunda işçilere ücretlerinin ödenmediğini aktaran Demir, “En sonunda işçiler mağdur edildi. Her şeye para var ama hak edişleri yapılmadığı için işçilere de ödeme yapılmıyor. Limak’ın tüm taşeronlarında durum aynı. Sadece bu hafta 8 taşeronun işçileri benzer sorunlarla karşılaştı, müdahale ettik. Limak elektrik işi de yapıyor. İşçinin maaşını ödemiyor ama elektrik faturasını da ödemesini istiyor. İşçiler kiralarını dahi ödeyemeyecek durumda” dedi.

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EĞER EMEKLİ EDİLİRSEK GEÇİNEMEZ HALE GELİRİZ

İstanbul’da Ataşehir Belediyesinde çalışan işçiler, zorla emekli edilmek isteniyor. Emekli olmayı kabul etmedikleri için işten çıkarılan işçiler, iki gündür belediyenin önünde direnişte 28 Eylül’de kanunsuzca işten çıkarıldıklarını söyleyen 3 emekçi, işini geri istiyor. 11 yıldır belediyenin bilgi işlem müdürlüğünde çalışan Hasan Karaçay, emekliliğinin geldiğini ancak rızası olmadan Kod 8 gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını söyledi. “Bunun kanunsuz olduğunu iletmemize rağmen geri adım atmadılar” diyen Karaçay, şöyle konuştu: “Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman’la görüştük. belediye başkanıyla görüşeceğini söyledi. Tazminat gibi haklarımızı da vermediler. Direnmek dışında başka bir seçenek bırakmadılar. Tek bir talebimiz var, işimizi geri istiyoruz.” Yaklaşık 11 yıldır destek elemanı olarak çalışan Gönül Gültekin ise “Arayıp ‘Gününüz, priminiz, yaşınız doldu, emekli edeceğiz’ dediler. Çalışmak istediğimi söylediğimde ‘Kartınız basılmayacak’ diyerek işten çıkardılar. İşime geri dönmek istiyorum. Bu şartlar altında emekli olamam, geçinemem. Yaptıkları yasal değil” ifadelerini kullandı.