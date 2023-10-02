İşveren pervasız

Oğulcan AYDIN

Türk Metal Sendikası’nda örgütlendikleri gerekçesi ile işten çıkartılan Aluform Pekintaş işçlerinin başlattığı grevin 342’nci gününü geride kaldı. Patronun direnişi kırmak için her yolu denediği ve işçilerin kentteki diğer fabrikalarda çalışmasını engellediği belirtildi.

Düzce’de bulunan Aluform Pekintaş Fabrikası’nda çalışan 30 fabrika işçisi, Türk Metal Sendikası’nda örgütlü oldukları gerekçesi ile işten çıkartıldı. İşten çıkartılan 15 işçi firma tarafından yapılan; çadırlarının sökülüp atıldığı, türlü yıldırma tekniklerine karşın başlattıkları eylemlerin 342’nci günü geride bırakırken, kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu. Kod 25 ile tazminatsız olarak işten çıkartılan işçilerden Yasin Taştekin BirGün’e konuştu. Taştekin şöyle konuştu: “Patronun Düzce’de eli kolu uzun, Türkiye’nin en zengin 500 iş adamından bir tanesi oldu. Diğer fabrikalara ‘o işten çıkartılanları, fabrikanıza almayacaksınız’ diyor. Valilik iznimiz olmasına rağmen, firma tarafından yönlendirilen kişiler çadırlarımızı söktüler. İyice zıvanadan çıktı. 15 kişi mahkemeye verdik ama toplamda 40 kişiyiz, bazılarımız korktu çünkü ne yapacakları belli değil. Sendikal tazminatımızı ödemediler, ihbar ve kıdem tazminatımızı vermediler, 90 günlük izin paralarımız içeride kaldı. Hiçbir şeyi ödemiyorlar.”

İşçilerin avukatı Doğan Eser, yargının işleyişiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek "3 ayrı iş mahkemesinde, işe iade davaları devam ediyor. Üç işçinin davası sonuçlandı, işe iade kararı çıktı ancak yanlış bir uygulama ile sendikal tazminat verilmesi reddedildi. Biz bunları istinafa taşıdık, düzeleceğini düşünüyoruz. Sendikal hakların engellenmesine ilişkin yapılan şikâyetler kabul edilmediği gibi eylem pankartları sökülüp atılıyor. İşveren pervasızca hareket ediyor” diye konuştu. Eser, “Güçlü olan fabrikayı, güçsüz olan işçiye karşı koruyorsa devlet kurumları burada adaletsizlik var demektir. Aluform işçileri büyük bir haksızlığa uğradılar. Haksız ithamlar ve Kod 25 yüzünden de iş bulamadı bu insanlar. Manevi kişiliklerine de zarar verdikleri için, manevi tazminat davası da açacağız” ifadelerini kullandı.