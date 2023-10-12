Limak maaş vermiyor, polis gözaltına alıyor!

Emek Servisi

İstanbul’da Limak Holding’e bağlı Finans Merkezi’ndeki Merkez Bankası Şantiyesi'nde çalışan inşaat işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları eylemde bir kez daha polis müdahalesine maruz kaldı.

İnşaatta çalışan 6 işçi, kıdem tazminatı ve fazla mesailerini alamadıkları için şantiyenin girişini kapattı. İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat İş), Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol Sendikası (Dev Yapı İş) öncülüğünde örgütlenen eyleme, şantiyedeki özel güvenlik görevlileri müdahale ederken çok sayıda çevik kuvvet polisi de geldi.

İnşaat İş Genel Sekreteri Yunus Özgür, polislere haklarının gasp edildiğini ve eylemlerinin meşru olduğunu söyledi. Özgür, gözaltına alınsalar da haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti. Ardından polis, işçilere müdahalede bulundu. “İnşaat işçisi köle değildir” sloganı atan işçiler ve sendikacılar, yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 6 inşaat işçisinin yanı sıra Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir ve İnşaat İş Genel Sekreteri Yunus Özgür de bulunuyor.