Direnenler yol gösteriyor

Yaklaşan yerel seçimlerde partiler adaylık açıklamalarına odaklandı. İktidarından meclis muhalefetine kadar emeği ile geçinenlerin sorunları sandığın gölgesinde bırakılırken direnen Agrobay ve Özak işçileri ise yol gösteriyor.

Haber Merkezi

AKP iktidarı halkın sorunları karşısında çözümsüz. Yüksek enflasyon, artan fiyatlar, daha cebe girmeden eriyen asgari ücret milyonların kâbusu oldu. Dayanacak gücü kalmayan halk bulduğu her kürsüden sesini duyurmaya çalışıyor.

Yaklaşan yerel seçimlere kitlenen meclis muhalefeti de halkın sorun ve taleplerini kapsamaktan uzak.

Buna rağmen bir araya gelmekten, ses çıkarmaktan, hakları için direnmekten geri durmayan, alınlarının teri ile geçinen milyonlar ise mücadele etmekten vazgeçmiyor.

DİRENMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

İzmir’in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin 23 Ağustos’ta başlattığı direniş, 160’ıncı gününde devam ediyor. Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlenen ve çoğu kadın olan tarım işçileri tazminatlarını ve ödenmemiş ücretlerini talep ediyor.

İşçiler dün yaptıkları açıklamada, "Kıdem ve ihbar tazminatlarımız verilmedi, Ağustos ayı maaşlarımız verilmedi. İşten çıkarılmamızın dayandırıldığı ahlaksızlık, hırsızlık gibi davranışları kapsayan kod 46 düzeltilmedi. En başından beri Agrobay şirketinden yalnızca haklarımızı istedik. TBMM’ye gittik sorunlarımıza çözüm istedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın soruşturmaları oldu" ifadelerine yer verildi. Direnmekten başka çarelerinin olmadığını belirten Agrobay işçileri "Direndik. Çünkü bu işletmede yıllardır çalışarak hayatımızı verdik. Sağlığımızı verdik. Düştük yaralandık, zehirlendik hasta olduk, sigortalarımız yatırılmadı. Bizden “ispatla” diyen herkese yaşadıklarımız dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Kalanı bu ülkenin kurumları ve yasalarının sorumluluğundadır. Direndik, direnmeye devam edeceğiz, çünkü başka yolumuz yok" görüşünü dile getirdi.

HAKLARIMIZ VERİLİNCEYE DEK EYLEMLER SÜRECEK

Urfa'da 63 gün önce sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için başlattıkları direnişi İstanbul'a taşıyan Özak Tekstil işçileri dün Bakırköy Meydanı'ndan seslendi. İşten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmasını ve üyesi oldukları BİRTEK-SEN ile protokol imzalanmasını isteyen işçiler, hakları verilinceye dek eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Özak Tekstil işçileri dün Bakırköy Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Eyleme KESK Şubeler Platformu, DİSK'a bağlı sendikalar, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Sol Parti, EMEP, TİP, TKP, Halkevleri ve TÖP destek verdi. Açıklamayı yapan Özak Tekstil işçisi Seher Gülel,“Sadece Özak patronu değil bütün Urfa sanayicileri bizi tehdit olarak gördü. Biz ucuz iş gücü sömürüsü düzenlerine karşı çıktık. İnsanlık dışı çalışma koşullarına, örgütsüzlüğe karşı çıktık. Hiçbir patron karşısında bizim gibi kendi haklarına sahip çıkan, her türlü baskıya rağmen birliğini bozmayan işçi görmek istemiyor. Çünkü Urfa’yı sömürüde şanlı yapmak istiyorlar. Biz bunu kabul etmedik” dedi. Gülel, işçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı: "İşten atılan arkadaşlarımız işe geri alınsın, eylemde geçen günlerimizin ücretleri ödensin, sendika seçme, sendikal örgütlenme ve temsil edilme hakkımıza saygı gösterilsin ve bu taleplerin güvence altına alınması için üyesi olduğumuz BİRTEK-SEN ile karşılıklı protokol imzalansın." Aynı saatlerde Urfa'da da basın açıklama yapan işçiler adına konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “İşçilerin anayasal haklarını tanımayan bu sendika düşmanı tutumunuzdan vazgeçin, işçiler işine geri dönsün” dedi.

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‘100 LİRAYA SİMİT GELMİYOR’

Yarattığı ekonomik krize karşı kayıpsız olan AKP iktidarı, seçim hazırlıklarını sürdürürken tek dertleri iktidarlarının devamlılığı. AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden’in seçim ziyaretleri kapsamında simit satan bir çocuk ile karşılaşması ise bunun son örneklerinden. Bilden’in yurttaşlarla selamlaştığı esnada "Yav sizi öpmeden buna para vereyim az bir şey" sözleriyle "Simidi dağıt" diyerek simitçi çocuğa 100 TL uzattığı sırada "100 liraya simit gelmiyor ki" yanıtı alması iktidar temsilcilerinin ekonomik kriz ortamında habersiz yorumlarına neden oldu. Bilden, o anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından "Beğenmisen he… :)" notuyla yaptığı paylaşımda tepki çekti.