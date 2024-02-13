Direniş sonlandı ama mücadele bitmedi

Dilan Esen

Urfa’daki Özak Tekstil’de sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve bu nedenle 80 gün önce direnişe başlayan BİRTEK-SEN üyesi işçiler, İstanbul’daki çadır eylemini sonlandırdı. İşçiler, işten atılmalarının üzerine 27 Kasım’da eyleme başlayan 23 Ocak’ta ise eylemlerini İstanbul’a taşıyan işçiler, direnişi sonlandırma kararını Özak patronuyla diyalog yolunun kapanması, holdingin bulunduğu Zeytinburnu ve fabrikanın bulunduğu Başakşehir’de bir hafta süreyle eylem yasağı gelmesi üzerine aldı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “İşçiler işe geri alınıncaya, sendika seçme özgürlükleri tanınıncaya kadar kampanyamız ve mücadelemiz sürecektir” dedi. Özak Tekstil’in üretim yaptığı uluslararası firmalarla görüşmelere devam edeceklerini söyleyen Türkmen, “İşverenin işçi ve sendika düşmanı tutumu yüzünden Levi’s ve diğer markalar çekilir ve fabrika kapanırsa, işçilerin sendikal tazminatları konusunda, uluslararası düzeyde Levi’s’ı sorumlu tutmaya ve bu mağduriyetin giderilmesi için meşru, fiili, demokratik ve hukuki her yolla mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ederiz” diye konuştu.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN HABERSİZ RAPOR

Türkmen, tüm çabalarına rağmen patron tarafının diyalog yolunu kapatan uzun bir mail ile cevap verdiğini aktardı ve şunları dile getirdi: “Hem suçlu hem güçlü bir özgüvenle ve son derece şımarıkça yazdıkları yanıtın tek dayanağı ise Çalışma Bakanlığı müfettişlerine yazdırdıkları rapor. Çalışma Bakanlığı tarafından, bizzat Özak patronunun talimatıyla ve patron ne söylemişse olduğu gibi rapor yazmak için yapılan denetimden, mağdur ve şikâyetçi taraf olarak ne işçilerin ne de sendikamızın hiçbir şekilde haberi olmadığı gibi, denetim sırasında işten atılan ve direnişte olan sendikamız üyesi 450 işçiden ve sendikamızdan tek bir kişiyle dahi görüşülmemiştir. İşçi ve sendika düşmanı bir patronu korumak ve anayasal hakları için mücadele eden Özak işçilerinin direnişini boğmak için, valisinden kaymakamlarına, jandarmasından emniyetine, yargısından müftüsüne kadar bütün devlet güçlerini seferber eden iktidar, bu skandallara Çalışma Bakanlığı’nı da dahil etmiştir. Özak Tekstil direnişinin Türkiye işçi sınıfı adına birçok kazanımı var. Urfa’da kurulduğu 13 yıldan beri yüzlerce işçiyi tazminatsız işten atmış, tarihinde tek bir işçiye bile tazminatını tam vermemiş bir fabrika olan Özak Tekstil’de, ilk defa işçilerin ve sendikamızın kararlı mücadelesi ve direniş sayesinde işten atılan işçilerin yüzde 96’sının kıdem ve ihbar tazminatları ve senelik izin gibi alacakları tam olarak alınmıştır.”