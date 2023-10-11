Direnişçilere operasyon

İstanbul Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı 130 gündür nöbet tutulan bölgeye baskın yapıldı. Bir ev yüzlerce polisin katıldığı operasyonla yıkılırken, dört kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul’da Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşların sürdürdüğü direniş 130 gün geride kaldı. Mahalleye dün saat 05.00 sıralarında yüzlerce çevik kuvvet eşliğinde operasyon düzenlendi. Yurttaşlar, polisin kendilerine cop, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiğini ileri sürdü.

Operasyon sırasında İsmail Çetinkaya’ya ait yıkıldı. Çetinkaya, AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na tepki gösterdi. Çetinkaya, usülsüz bir yıkım gerçekleştirildiğini belirterek “Evlerimizi yıktınız. Ne güzel komşularımız vardı, onları da kaybettim” dedi.

BU HANGİ HUKUKA SIĞAR?

Yurttaşlardan Erol Doruk ise, “Evin etrafını polis sardı. Bir anda yıktılar. Yetki iptal edilmiş olmasına rağmen bu şekilde gelip evi zorla yıkmak hangi hukuka sığar?” diyerek tepki gösterdi.

Gece nöbet alanında olan bir başka mahalleli Zeki İris ise “Mahkeme kararı olmasına rağmen evi yıktılar. Mahalleye copla, biber gazıyla, plastik mermiyle girdiler” diye konuştu. 4 yurttaşın gözaltına alındığı, 2 yurttaşın ise aldıkları darbe sonucu hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

BİR SAAT İÇİNDE EV YERLE BİR OLDU

Operasyona ilişkin Evrensel’e konuşan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan, “Bir saat içinde evi yıktılar. Bugün satış kararı ile ilgili görüşme vardı mahkemeyle, önünü kesmiş oldular. Tahliye kararına karşı açtığımız davayı konusuz bırakmış oldular. Burası hukukun tükendiği yer" dedi. Aslan, 10’a yakın kişiye fiili gözaltı işlemi yapıldığını; ev sahiplerinden Çetinkaya’nın biber gazı sebebiyle, 78 yaşında bir mahallelinin aldığı darbe nedeniyle müşahede altında olduğunu da aktardı. Öte yandan gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri alınmak üzere Güvercintepe Polis Merkezi’ne götürüldüğünü ekledi.