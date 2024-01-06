Direnişimiz devam edecek

Haber Merkezi

Boğaziçi Akademisyenleri kayyum rektöre karşı cübbelerini giyip rektörlüğe sırtlarını dönerek direnişe geçmelerinin üzerinden 3 yıl geçti. Direnişin 157. haftasında yine üniversite bahçesinde bir araya gelen Boğaziçili akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi. Direnişin üçüncü yılı nedeniyle direnişe desteğe gelen emekli ve kıdemli akademisyenler ise okula alınmadı.

Okulun eski öğretim üyeleri ise kapının diğer tarafında tuttukları dövizlerle eyleme destek verdi. Melih Bulu, 1 Ocak 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Resmî Gazete’de yayımlanan bu kararla Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri direnişe başladı. Geçen 3 yıl içerisinde öğrenciler darp edildi, gözaltına alındı, tutuklandı. Birçok akademisyenin ise işine son verildi, okula alınmadı. 5 Ocak 2021’de Boğaziçili akademisyenleri başlattığı nöbet her hafta, hiç sekteye uğramadan 3 yıldır devam etti. Dün de akademisyenler aynı yerde, aynı saatte toplanarak kayyum rektöre ve üniversitede yaşanan anti demokratik uygulamalara karşı tepki gösterdi. Cübbelerini giyen akademisyenler rektörlüğe sırtına döndü.