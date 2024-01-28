Direnişteki işçilere tehdit

Ek zam isteyen Uluğ Enerji işçileri eylemlerinin ikinci gününde tutanakla tehdit edildi. İşçiler, hak ettikleri ücreti alana kadar direnmeye kararlı olduklarını belirtti.

Emek Servisi

Yüksek enflasyon karşısında ücretleri eriyen Uluğ Enerji işçileri zam talebiyle eylem başlattı. Direnişteki işçiler eylemlerinin ikinci gününde şirket tarafından tehdit edildi.

Enerji-Sen ile Uluğ Enerji arasında 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı. Ancak enflasyon nedeniyle ücretler asgari ücret seviyesine kadar geriledi. Sendika yönetimi ve işçiler, şirketle görüşme yaparak ek zam istedi. Konuyla ilgili 24 Ocak'ta yapılması planlanan toplantının işveren tarafından ertelenmesi üzerine Uluğ Enerji işçileri Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da işçileri önceki gün iş bıraktı. İşçilerin düşük ücrete karşı başlattığı eylem dün devam etti. Bu arada dün şirket tarafından işçilere elektronik posta üzerinden tutanak gönderildi. Sabah saatlerinde ise işletmelerinde bekleyen işçilere caydırıcı kanun maddelerinin yer aldığı kağıtlar dağıtıldı. “Bilgilendirme” başlığı altında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu aracılığıyla işçilere aba altından sopa gösterildi. “Kanun dışı grev sonuçları” alt başlığında grev nedeniyle işverene haklı fesih imkânı sunan Madde 70 ve greve katılanlara para cezası uygulanabileceğini belirten Madde 78 ile işçiler tehdit edildi. Şirkete tepki gösteren işçiler, hak ettikleri ücreti alana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

BirGün’e konuşan işçilerin avukatı Uğur Güler, işçilerin mücadelelerinde kararlı olduklarının altını çizerek şunları aktardı: “İşçiler direnişlerine devam ediyor. İşçiler son raddeye gelmiş durumunda. Biz hakkımızı alacağız diyorlar. Hakları verildiği takdirde işten çıkarılmayı da göze aldılar. Bu paraya her yerde iş bulacaklarının rahatlığındalar. Çalışanların genel durumu, sendika temsilcileri ile birlikte alınmış bir mücadele kararı, sendikanın yönetimi de işçiler de oluşuyor, o yüzden kendi iradeleri ile sonuna kadar gitmeyi düşünüyorlar.”