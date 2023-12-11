Direnişteki Özak Tekstil işçilerine bir kez daha müdahale: 100'e yakın işçi gözaltına alındı

Urfa'da Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip BİRTEK SEN'e üye olukları için baskı ve mobbinge maruz bırakılan Özak Tekstil işçileri, direnişin 15. gününde bir kez daha sabah saatlerinde jandarmanın coplu ve biber gazlı saldırısına uğradı. Jandarma, aralarında 92 işçi ve BİRTEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de olduğu 100'e yakın işçi gözaltına aldı. Öte yandan işçilere coplu ve tazyikli suyla müdahale sürüyor.

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil’de sendikal baskılara karşı direnişe geçen işçilere müdahale eden jandarma 92 işçiyi ve BİRTEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'i gözaltına aldı.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN), sosyal medya hesabından jandarma müdahalesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Sendikanın paylaşımında, Özak Tekstil işçilerinin bu sabah saatlerinde bir kez daha jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Jandarma müdahalesinde çok sayıda işçi ve 2 sendika yöneticisinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor. İşçiler dağılmıyor" denildi.

Paylaşımın devamında şunlara yer verildi:

"Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın! İşçilerin üstüne çöküp hak mücadelemizi sindirmeye çalışıyorlar. İşçilerin sesini kesmeye çalışanlara karşı her yeri Özak direnişi alanına çevirelim! Urfa halkına çağrımızdır! Özak işçilerine sahip çıkın!"

Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı. İşçilerin tamamına yakın ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı. İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor, yaralı işçiler var. İşçiler dağılmıyor.

Yüzlerce… pic.twitter.com/Gt4VMMinSU — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 11, 2023

DHA'nın aktardığına göre, 15 gündür direnişini sürdüren işçiler, 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İşçilerin tepki göstermek amacıyla toplanmasına müdahale eden jandarma, TOMA'yla tazyikli su sıkarak müdahale etti. İşçilerin bekleyişi sürüyor.

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Fabrikada 6 senedir örgütlü Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’ten istifa eden işçiler Birleşik Tekstil Dokuma İşçileri Sendikası’nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye karar vermişti. İşçilerin sendika değiştirmesinin ardından fabrika baskıya başladı ve bir kadın işçiyi işten çıkarmıştı. Bunun üzerine Özak Tekstil’de işçiler fabrika içinde topluca direnişe başlamıştı.