Özak Tekstil'de üretim tamamen durdu | Direnişteki işçilere coplu ve gazlı müdahale: 22 kişi gözaltında

Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip BİRTEK SEN'e üye olukları için baskı ve mobbinge maruz bırakılan Özak Tekstil işçilerine sabah saatlerinde coplu biber gazlı saldırıda bulunan jandarma, aralarında BİRTEK-SEN Genel Başkan’ı Mehmet Türkmen’in de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı. Özak Tekstil işçileri karakolda tutulurken işçiler fabrika önündeki direnişe katılmaya devam ediyor. Tüm işçiler direnişe katılırken fabrikadaki üretim tamamen durdu.

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil’de sendikal baskılara karşı 10 gün önce direnişe geçen işçilere müdahale eden jandarma, 22 kişiyi gözaltına aldı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, sosyal medya hesabından direnişe ilişkin paylaşım yaptı.

Karaca, paylaşımında, Özak Tekstil işçilerinin bu sabah jandarmanın coplu ve biber gazlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda aralarında BİRTEK SEN yöneticilerinin de olduğu 22 işçinin gözaltına alındığını duyuran Karaca, "Urfa'da bir barbarlık yaşanıyor. Urfa Özak patronunun derebeyliği mi? Patronun çıkarı her türlü yasadan, hak ve hukuktan üstün mü?" diye sordu.

Karaca, "işçiler ve sendika yöneticileri derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Urfa'da Özak Tekstil işçileri bu sabah jandarmanın coplu biber gazlı saldırısına uğradı, aralarında @birlesiktekstil yöneticilerinin de olduğu 22 işçi gözaltında!



Urfa'da bir barbarlık yaşanıyor.



Urfa Özak patronunun derebeyliği mi? Patronun çıkarı her türlü yasadan, hak ve… pic.twitter.com/y7NxwIEKgB — Sevda Karaca (@sevdakaraca) December 6, 2023

FABRİKADAKİ ÜRETİM TAMAMEN DURDU

Sendika.org'da yer alan habere göre, gözaltına alınan sendika yöneticileri ve Özak Tekstil işçileri karakolda tutulurken işçiler fabrika önündeki direnişe katılmaya devam ediyor. Tüm işçiler direnişe katılırken fabrikadaki üretim tamamen durdu.

Fabrika önünde toplanan işçiler anayasal haklarını kullandıklarını ve sendika tercihi yaptıklarını tekrar vurguladı. 10 gün sonrasında saldırı sonucu olsa da direnişin bir kırılma yaşadığını ve tüm işçilerin direnişe katıldığını söyleyen BİRTEK-SEN işçileri sendikaya üye olmaya çağırdı.

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Fabrikada 6 senedir örgütlü Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’ten istifa eden işçiler Birleşik Tekstil Dokuma İşçileri Sendikası’nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye karar vermişti. İşçilerin sendika değiştirmesinin ardından fabrika baskıya başladı ve bir kadın işçiyi işten çıkarmıştı. Bunun üzerine Özak Tekstil’de işçiler fabrika içinde topluca direnişe başlamıştı.