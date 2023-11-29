Özak Tekstil emekçileri fabrikada nöbete başladı

Haber Merkezi

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil’de sendikal baskılara karşı direnişe geçen işçiler, işyeri önünde nöbet eylemi başlattı.

Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip BİRTEK SEN'e üye olukları için baskı ve mobbinge maruz bırakılan Özak Tekstil işçilerinin direnişi sürüyor. İşçiler adına açıklama yapan Halil Karataş Öz İplik-İş’in işçinin değil patronun yanında olduğunu söyledi. Talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Karataş, OSB’deki diğer iş yerlerinde çalışan işçilere de seslenerek, “Bizim kaderimiz bir. Biz kazanırsak siz de kazanacaksınız” dedi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "İşten atılan arkadaşımız işine geri dönene kadar direnmeye devam edeceğiz" diye konuştu.