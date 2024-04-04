Dış ticaret açığı martta 7,52 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracat mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithalat 30 milyar 95 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 7 milyar 517 milyon dolar olarak gerçekleşti. Martta ihracat yıllık yüzde 4,1 geriledi.

Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat Mart'ta yıllık yüzde 4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar oldu. İthalat da yüzde 5,7 düşüşle 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından dış ticaret açığı yüzde 10,3 gerilemeyle 7,52 milyar dolar oldu.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2'lik düşüşle 20,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde ihracat yüzde 3,6'lık artışla 63,7 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 12,6 düşüşle 84,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"2023 yılı Mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında bir gerileme gerçekleşse de, tarihsel olarak en yüksek 3. Mart ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeni 2024 Mart ayındaki takvim etkisidir.

Şöyle ki 2024 Mart ayında 5 defa cumartesi-pazar tatil günleri olmuştur. Halbuki 2023 Mart ayında 4 defa cumartesi-pazar tatil günleri vardı. İhracat ve ithalat, pazartesiden cumaya hafta içi işgünlerinde yoğun yapılmakta, cumartesi-pazar ise çok düşük miktarda gerçekleşmektedir. Öte yandan; 2023 yılı Mart ayında 23,548 milyar dolar ile Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihindeki en yüksek aylık rakam elde edilmişti. Bunda, 6 Şubat Depreminden dolayı 2023 Şubat ayı içinde yapılamayan bir kısım ihracatın Mart 2023'te yapılabilmesi etkili olmuştu.

2024 yılı Mart ihracatında ayrıca, başlıca pazarlarımız olan batı dünyasında özellikle ihracatımızın yüzde 40'lık payını oluşturan Avrupa Birliği'nde küresel boyutta ekonomik faaliyetlerin zayıf seyretmesi, küresel ticarette ve Avrupa Birliği'nde ithalatın gerilemeye devam etmesi de oldukça etkili olmaktadır.

Diğer taraftan, yine olumlu bir gelişme olarak, 2024 Mart ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak, 30 milyar 95 milyon dolara gerilemiştir. İthalatta geçen Ağustos ayından bu yana aylık azalış trendi devam etmektedir."