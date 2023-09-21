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Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Güncel
  • 21.09.2023 00:19
  • Giriş: 21.09.2023 00:19
  • Güncelleme: 21.09.2023 00:21
Kaynak: iHA
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
FOTOĞRAF: İHA

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

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