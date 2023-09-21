Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: iHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.