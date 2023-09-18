Elon Musk ile Erdoğan'la görüştü

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne geldi. Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne geldi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York’taki Türkevi’ne geldi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süre görüşen Musk, daha sonra binadan ayrıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Musk'ın binadan ayrılırken elinde Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının olduğu görüldü.

TESLA'NIN TÜRKİYE'DE FABRİKA AÇMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elon Musk'a Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurması için çağrıda bulundu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti. TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti."

SANAYİ BAKANI: TÜRKİYE İÇİN GÜZEL HABERLER VAR

Görüşmeye istinaden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye için güzel haberler var" dedi.