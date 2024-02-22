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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dünya
  • 22.02.2024 18:17
  • Giriş: 22.02.2024 18:17
  • Güncelleme: 22.02.2024 18:18
Kaynak: iHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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