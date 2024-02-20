Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li senatörlerle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile Ankara'da bir araya geldi. ABD'nin Gazze konusunda İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini kaydeden Fidan ayrıca, ABD'nin PKK ile işbirliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile görüştü.
Fidan; ABD'nin Gazze konusunda İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiği ve gelişmelerin bölgesel ve sosyal bir krize dönüşmesinden endişe duyulduğunu belirtti.
Tahıl Koridoru'nun da gündeme geldiği görüşmede, Karadeniz güvenliğinin Türkiye için hayati bir mesele olduğu ve gerilimi artıracak herhangi bir adıma izin verilmeyeceği ifade edildi.