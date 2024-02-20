Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li senatörlerle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile Ankara'da bir araya geldi. ABD'nin Gazze konusunda İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini kaydeden Fidan ayrıca, ABD'nin PKK ile işbirliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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