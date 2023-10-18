Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ne düzenlediği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

İsrail'in hastane saldırısını kınayan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "derin bir infial duyulduğu" belirtilerek "Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Saldırıyı “soykırım” ve “insani felaket” olarak niteleyen Filistin, üç günlük ulusal yas ilan etti.