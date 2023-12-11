DİSK-AR raporu: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,1 milyon

DİSK-AR'ın ‘İşsizlik ve İstihdamın Görünümü’ raporuna göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsiz sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 143 bin olarak gerçekleşti. DİSK-AR raporunda, TÜİK'in açıkladığı gerçek işsiz sayısının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek "Gerçek işsiz sayısı 8,1 milyondur" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 'İşsizlik ve İstihdamın Görünümü' raporu açıklandı.

DİSK-AR'ın açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.

Raporda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) âtıl işgücü oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 143 bin olarak gerçekleşti.

"TÜİK'İN VERİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Raporda, TÜİK'in açıkladığı Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısının (mevsim etkisinden arındırılmış) 2023 Ekim ayında 2 milyon 961 bin olduğu bilgisine yer verilerek "Bu veri gerçeği yansıtmıyor. Gerçek işsiz sayısı 8,1 milyondur" denildi.

"TÜİK’in dar tanımlı işsiz sayısı ile geniş tanımlı işsiz sayısı arasındaki puan farkı 13’tür. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark açılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 16,6, kadınlarda ise yüzde 29,4 olarak hesaplandı.

DİSK-AR raporunda şunlara yer ver verildi:

"TÜİK’in Ekim 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 11 Aralık 2023’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2023 Ekim ayında 2 milyon 961 bin oldu.

KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 29,4

TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliği erkek işsizliğinden oldukça yüksek seyrediyor. Ekim 2023’te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 16,6, kadınlarda ise yüzde 29,4 olarak hesaplandı.

Ekim 2023 mevsim etkisinden arındırılmış HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 29,4 ile geniş tanımlı kadın işsizliği olmaya devam ediyor. İkinci yüksek işsizlik kategorisi yüzde 21,3 ile geniş tanımlı işsizliktir. Ekim 2023’te üçüncü en yüksek işsizlik kategorisi ise yüzde 21 ile genç kadın işsizliği oldu.

SON 1 YILDA İŞSİZ SAYISI 8,1 MİLYONA YÜKSELDİ

Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 547 bin artarak 7,6 milyondan 8,1 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 2,5 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 731 bin kişi arttı.