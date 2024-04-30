DİSK Basın İş ve MLSA'dan 1 Mayıs'ta görev alacak gazetecilere destek

MLSA ve DİSK Basın İş Sendikası, 1 Mayıs'ta görev yapacak gazetecilere hukuki destek sağlamak üzere hazır bulunacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Taksim'de 1 Mayıs kutlanmasına izin verilmeyeceğini duyururken sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, Taksim'de ısrarlı.

İstanbul Valiliği, Taksim'de etkinlik yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, meydana çıkan yolların kapatılacağını duyurdu.

Daha önceki polis müdahalelerinin olduğu 1 Mayıs'larda, gazeteciler de şiddet görüp, gözaltına alınıyordu.

MLSA ve DİSK Basın İş Sendikası ise gazetecilere hukuki destek sağlamak üzere hazır bulunacaklarını duyurdu.

1 Mayıs’ta MLSA ve @diskbasinis gazetecilere hukuki destek sağlamak üzere hazır bulunacak



MLSA ve DİSK Basın İş, Taksim Meydanında kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda gözaltı gibi müdaheleler sırasında gazetecilere hukuki destek sağlamak üzere hazır bulunacak. Alanda olacak… pic.twitter.com/sRVEajVbP5 — MLSA (@mlsaturkey) April 30, 2024

MLSA'dan yapılan açıklamada, "MLSA ve DİSK Basın İş, Taksim Meydanında kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda gözaltı gibi müdaheleler sırasında gazetecilere hukuki destek sağlamak üzere hazır bulunacak. Alanda olacak tüm gazeteciler herhangi bir gözaltı durumunda bize ulaşabilir. Tüm gazetecilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarız" ifadeleri kullanıldı.