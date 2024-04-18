DİSK'ten 1 Mayıs öncesi CHP'ye ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 1 Mayıs İşçi Bayramı için yapılması planlanan kutlamalar konuşuldu. Görüşmeye, DİSK heyeti ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetiyle makamında görüştü.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'de eşlik etti.

DİSK'TEN AÇIKLAMA

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede, ülkenin ve işçi sınıfının gündemleriyle 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener ve DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı görüşmede ülkenin ve işçi sınıfının gündemleriyle 1 Mayıs kutlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu."