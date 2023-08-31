Diyanet ile Suriye İslam Meclisi arasında protokol: Kuran kursu açarak eğitim vermişler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cihatçı ve selefi yapısı bilinen Suriye İslam Meclisi ile 2020 yılında protokol imzaladığı ortaya çıktı. Protokol kapsamında Suriye İslam Meclisi üyeleri, Türkiye'de Kuran kursu açarak dini eğitim adı altında etkinlik düzenledi. 21 Eylül 2023'te sona erecek olan protokolün uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bünyesinde 40’tan fazla radikal İslamcı gurup bulunduran Suriye İslam Meclisi ile bir protokol imzaladığı ortaya çıktı.

halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre, 21 Eylül 2020'da imzalanan protokol kapsamında, Suriye İslam Meclisi üyeleri, Türkiye’de özellikle çocukların katıldığı çok sayıda program düzenlerken devletin en üst kademesine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Söz konusu protokol, 21 Eylül 2023’te sona eriyor.

Protokolün uzatılıp uzatılmayacağı ise bilinmiyor.

Suriye İslam Meclisi ile 21 Eylül 2020’de imzalanan protokol kapsamında Suriye İslam Meclisi Türkiye’de Kuran kursları açarak, din eğitimi adı altında çok sayıda etkinlik düzenledi. Meclis’in hedef kitlesi ise çocuklar oldu.

KAYMAKAM REFERANS OLDU

Ayrıca protokol kapsamında bazı Suriyelilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almasını sağladı. Bu kapsamda Suriye İslam Meclisi, 2022 yılında Mezin Jawish isimli bir Suriyeli sığınmacı için vatandaşlık talebinde bulundu.

Kuran kursu eğitmeni olan Jawish isimli sığınmacıya, Sultangazi eski Kaymakamı Abdullah Yılmaz referans oldu.

Kaymakam Yılmaz, Mezin Jawish’e vatandaşlık verilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na referans mektubu yazdı.

Mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

“Mezin Jawish, Suriyeli çocukları Kuran dersi vermektedir. Ülkemizi seven bir kişiliği mevcuttur. Vatandaşlığa kabul edilmesinde bizim için bir sakınca yoktur.”

Sultangazi Müftülüğü iddialar hakkında verdiği yanıtta “Vatandaşlık verilen bu kişi Suriye İslam Meclisi’nden referanslıdır. Ayrıca eski kaymakamda kendisine referans olmuş” ifadelerine yer verdi.

SURİYE İSLAM MECLİSİ

İslam Meclisi, üç farklı kesimden oluşturuyor. Birinci kesim: Şeyh Usame Rufai'nin bizzat başını çektiği Zeyd Cemaati: İsmini Şam'daki Zeyd bin Sabit Camisi'nden almaktadır. Bu Cemaat, bağnaz sufi bir tarikat olarak bilinmektedir. İkinci kesim: Suriyeli Ulema Rabıtası (Din âlimleri Birliği): Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketine bağlı dini bir kuruluştur. Üçüncü kesim: Heyet-ü Tahrir'il Şam (HTŞ): Radikal Selefi ve cihatçı İslamcı yapıları kapsamaktadır.