Diyanet'in "depremzede evlatlık" cevabına tepki gösteren Fatih Altaylı hakkında dava

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, deprem sürecinde BirGün'de yayımlanan, Diyanet'in, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna verdiği "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" cevaba "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin" sözleri ile tepki göstermesi nedeniyle dava açıldı. Altaylı hakkında, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve 15 üyeye 'hakaret' ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenerek, 4 yıla kadar hapis istendi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve 15 üyeye 'hakaret' gerekçesiyle iddianame düzenlenerek, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Altaylı, BirGün'de yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde 'Deprem bölgesinden sıkça sorulan sorular' adı altında, 'Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?' sorusuna verdiği "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" cevabına tepki gösterdi.

Altaylı, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda şunlara yer vermişti:

"Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin."

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) February 17, 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

BAŞKAN VE 15 ÜYE İÇİN 'MAĞDUR' DENİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve 15 üyesinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına yer verildi.

Altaylı ise iddianamede yer verilen savunmasında, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını, eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğundan üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTI"

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve yerleşik yargı içtihatları ışığında, sanığın görevini yerine getirirken basın hürriyeti kapsamında yayın yapma, tepki ve eleştiri hakkının belirli sınırları olduğu belirtilerek, açıklamanın eleştiri sınırlarını aşarak olayın muhatabı olan mağdurlara yönelik alenen 'hakaret' suçunu oluşturduğu kaydedildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, "Kullanılan üslup ve ifadelerin doğrudan doğruya mağdurlara sövme niteliğinde olduğu, mağdurların şeref, onur ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Ankara 61'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Altaylı hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis talep edildi.