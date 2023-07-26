Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızından dikkat çeken Euro paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erbaş, döviz kuru arttığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı.

Yoksullukla mücadele eden yurttaşlara 'sabır' çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, Instagram hesabından çocuklarının gezdiği ülke sayısıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı. Erbaş, bugüne kadar oğullarından birinin 2 ülkeyi, kızının 13 ülkeyi gezdiğini ifade etti, en küçük oğluna ise farklı bir not düştü.

Büyük oğlu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” ifadelerini kullanan Feyza Erbaş, kızı için "Bu kız 13 ülke gezdi" derken en küçük oğlu için de paylaşımında şunları yazdı:

"Sen de fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL malesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”