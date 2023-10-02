Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız

Sık sık israf ve lüks harcamalarla gündeme gelen Diyanet İşleri'nin Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesinde Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesinde Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız." dedi.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir, bizim sevap hanemizi doldurmak, Allah rızasına ulaşmak, dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada deminden beri ismi anılan, ahirete irtihal etmiş onlarca, yüzlerce insan gibi hep anılırsınız. 'Ölmek istemiyorsanız ölmez bir eser bırakınız.' atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizler de öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız."

"FELSEFE HOCAMIZ KURANDAN BAĞIMSIZ FELSEFE YAPAMAZ"

Erbaş ilerleyen saatlerde Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "2023 Yılı Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız Toplu İcazet Merasimi" törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada ise "kavramlarımıza sahip çıkalım" dedi ve şunları söyledi: "Hiç dinler tarihi Kur'an'dan bağımsız yapılabilir mi? Biz oryantalist gibi bir dinler tarihçisi değiliz. Biz müsteşrikler gibi felsefeci değiliz. Bizim felsefe hocamız da Kur'an'dan bağımsız felsefe yapamaz. Çünkü felsefenin dinimizdeki adı hikmettir. 1920'li yıllara kadar İstanbul Darülfünun Üniversitesinin ana bilim dallarından birisinin adı hikmetti. Daha sonra hikmet kaldırıldı, sonra yerine felsefe konuldu, içtimaiyat kaldırıldı, sosyoloji konuldu, ilmü'n nefs kaldırıldı, psikoloji konuldu. Kavramlarımıza sahip çıkalım. Sevgili gençler ve hafızlarımız, kavramlarımıza sahip çıkalım. Kendi kavramlarımızla konuşalım." dedi.