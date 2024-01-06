Diyanet, kendi fetvasını dinlemiyor: Fahiş kâr!

“Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası ile AKP’nin krizdeki sorumluluğunu örtmeye çalışan Diyanet'in, bastırdığı kitapları fahiş kâr ile sattığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükleyen ekonomik krize rağmen yüksek harcamalardan geri durmayan Diyanet İşleri Başkanlığı kitap satışından fahiş kâr elde ediyor. İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz nedeniyle iğneden ipliğe tüm ürünlere gelen zamların ardından, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası veren başkanlığın, bazı kitaplarını yüzde 80’lere varan kâr ile satışa koyduğu belirlendi. Hemen her yıl on milyonlarca liralık kitap bastıran Diyanet’in kitap satış sitesindeki fiyatlar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Mart’ta, “Riyazü's Salihin” isimli eserin basım ihalesini tamamladı. İhale kapsamında eserden, toplam 30 bin takım bastırıldı. Her bir takımın üç kitaptan oluştuğu bildirildi. Kitapların basım maliyeti ise 4 milyon 819 bin 500 TL oldu. Toplam 4,8 milyon TL’lik basım maliyetine göre, her bir takımın maliyeti 160 TL’ye denk geldi.

SATIŞ FİYATINA FAHİŞ KÂR

Başkanlık, 160 TL’ye bastırdığı üç kitaplık Riyazü’s Salihin isimli seti, Diyanet Vakfı’nın kitap satış sitesi üzerinden satışa çıkardı. 6 Ocak itibarıyla, setin indirimli satış fiyatının 250 TL olduğu belirtildi. Diyanet, Riyazü’s Salihin setinin satışına yüzde 56’lık kâr koydu.

Benzer bir tablo, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir isimli kitapta da yaşandı. Başkanlığın 15 Şubat’ta 30 bin adedini 7 milyon 579 bin TL’ye bastırdığı kitabı, fahiş kâr ile satışa çıkardığı tespit edildi. Matbaa ile yapılan anlaşma kapsamında tanesi 252 TL’den bastırılan kitapların adet satış fiyatı, 450 TL olarak kaydedildi. Kitabın satış fiyatındaki kâr payı, yüzde 79 olarak hesaplandı.

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TARTIŞILAN FETVA

Diyanet’in fetva sitesindeki, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusuna 20 Temmuz 2022 tarihinde verilen yanıt, kamuoyunda tartışma yarattı. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun soru üzerine paylaştığı fetvada, “Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır” ifadeleri kullanıldı.