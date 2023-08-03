Diyanet, Kobani Davası'na katılma talebinde bulundu, sanıkların ceza almasını istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani Davası'na katılma talebinde bulunurken sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, karar aşamasına doğru ilerleyen Kobani Davası'na katılmak talebinde bulundu. Davaya bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede davada yargılanan 108 sanığın cezalandırılması talep edildi.

11 Mayıs tarihli dilekçenin konu ve karşı taraf kısmında "Selahattin Demirtaş ve Diğerleri" sözü yer alırken konu kısmında ise Demirtaş'ın adı yanlış yazıldı.

Dilekçede Diyanet'in, "Toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan, İslâm Dini ile ilgili her konuda referans alınan en etkin ve en saygın bir kurum" olduğu öne sürülürken Kobani eylemleri sırasında camilerin zarar gördüğü ifade edildi.

YSP'DEN TEPKİ

Diyanet'in katılma talebine ve dilekçede yer alan ifadelere YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beştaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı, tam tersine saygın değil aleni şekilde toplumdan değil iktidardan yana taraf ve duyguları istismar eden bir kurumdur. Suçluların yanındadır" dedi.