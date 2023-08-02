Kobani Davası: "Yargılanması gereken 'Kobani düştü düşecek' sözünün sahibidir"

Kobani Davası'nın bugün devam eden duruşmasında konuşan Yeşil Sol Parti Milletvekili Ali Bozan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki sözlerine gönderme yaparak "Yargılanması gereken 'Kobani düştü düşecek' sözünün sahibidir" dedi.

Kobani Davası'nın 53. duruşma periyodu Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor. Bugünkü duruşmada konuşan Yeşil Sol Parti Milletvekili Ali Bozan, savunma hakkının kısıtlandığını ve adil yargılama yapılmadığını belirtirken Ekim 2014'te başlayan eylemlerin fitilini, "Kobani düştü düşecek" sözüyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşlediğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Bozan, "7 Ekim 2014 tarihinde Erdoğan ‘Kobani düştü düşecek’ demişti. Esasen burada yargılanması gereken bu sözün sahibidir. Kobani Davası ne insanidir ne de hukukidir. Her gün dosyaya yeni evraklar ekletiliyor. Tutuklu siyasetçiler bir yandan mütalaaya karşı savunmalarını hazırlarken, diğer yandan sistematik olarak dosyaya giren evrakları incelemeye çalışıyor. Yargılama en başından bu yana politik bir şekilde yapılıyor" diye konuştu.

Saat 13:00’te verilecek duruşma arasında Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın ve beraberindeki heyetin duruşma salonu önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.