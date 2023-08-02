CHP, silahlı şiddet olaylarını Meclis'e taşıdı: Bakan Yerlikaya'ya sorular

Bireysel silahlanma ve artan şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıyan CHP'li Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Yalım, Türkiye’de silahlı şiddet olaylarının her yıl yüzde 5 oranında arttığını belirtti.

İstanbul'da Esenyurt'taki tekel bayisine silahlı saldırının ardından bireysel silahlanma ve artan şiddet olayları TBMM mündemine taşındı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde Esenyurt’ta tüm ülke genelinde büyük infial yaratan cinayetlerin, bireysel silahlanma tehlikesinin vardığı boyutu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Halıcı “Bireysel silahlanma konusuyla ilgili uzun yıllardır önemli çalışmalar sürdüren Umut Vakfı, Türkiye’de 40 milyona yakın silahın sadece 4 milyonunun ruhsatlı olduğu istatistiğini vermiştir. Yani Türkiye’de 2 kişiye 1 silah düşmektedir” dedi.

CHP’li vekil, önergesinde ayrıca Türkiye’de silahlı şiddet olaylarının her yıl yüzde 5 oranında arttığını ifade etti.

CHP’li Halıcı, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

>> Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilme üzere; 2020 Ocak ayı ila 2023 Ağustos ayı arasında geçen sürede kaç silah ruhsatı verilmiştir? Bunların kaçı taşıma kaçı bulundurmadır? Bunların illere göre dağılımı nedir?

>> Bahsi geçen tarihler arasında verilen yivli ve yivsiz tüfek ruhsatı sayısı nedir?

>> Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; şu anda kaç ruhsat başvurusu beklemektedir?

>> Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilme üzere; 2015 ila 2023 yılları arasında geçen sürede kaç silahlı cinayet, kaç yaralama olayı gerçekleşmiştir? Bu olaylarda kullanılan silahların kaçı ruhsatlı, kaçı ruhsatsızdır?

>> Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilme üzere; 2015 ila 2023 yılları arasında geçen sürede yakalanan ruhsatız tabanca ve tüfek sayısı nedir? Bunlar hangi illerde yakalanmıştır?

>> Son 5 yılda; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan ancak işletmelere devredilen poligon sayısı kaçtır? Bunlar nerelerdedir ve ihaleleri ne şekilde yapılmıştır? Bu işletmeler hangileridir?

>> 2020 Ocak ila 2023 Ağustos ayları arasında geçen sürede silahlı şiddet olayına karışan sığınmacı ve göçmen sayısı kaçtır? Bunların uyrukları nedir ve bahsi geçen olayların ardından bu kişilerin akıbetleri ne olmuştur?