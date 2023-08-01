Her gün en az dokuz silahlı saldırı yaşandı

İstanbul’dan Kars’a birçok kentte yaşanan silahlı saldırılara her gün yenisi ekleniyor. Umut Vakfı’na göre, son 7 ayda bin 938 silahlı saldırı yaşandı. Adalet Bakanlığı’na göre 2022’de 69 bin 892 kişi, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun”a muhalefet etmekten yargılandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Bireysel silahlanma artan bir güvenlik sorununa dönüşürken ülkenin her köşesinden silahlı saldırı ve cinayet haberleri geliyor. İnternetten ve taksitle alınabilen silahlara ulaşım giderek kolaylaşıyor. Ufak bir münakaşada bile silahların konuşması artık ülkede anormal görülmezken, kurşunlar çoğu zaman da masum yurttaşların canına mal oluyor. Giderek daha büyük bir tehlike haline gelen bireysel silahlanmaya ilişkin ise iktidar kanadı, sessizliğini koruyor.

Ülkede yaşanan onlarca silahlı olayın ardından, gözler bireysel silahlanmanın ulaştığı noktaya çevrildi. Adalet Bakanlığı’nın verileri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçu işleyen kişi sayısının 31 Aralık 2022 itibarıyla 70 bine dayandığını ortaya koydu. 2018 yılında ceza mahkemelerinde toplam 58 bin 369 kişi hakkında, 6136’ncı maddesi gereğinde dosya açıldı. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten sanık sıfatıyla yargılanan 58 bin 269 kişiden 56 bin 955’inin erkek, bin 412’sinin ise kadın olduğu bildirildi.

PANDEMİ DURDURDU

Ceza mahkemelerinde hakkında 6136 Sayılı Kanun’a muhalefetten dolayı dosya açılan kişi sayısı 2019 yılında 60 bin 764’e yükseldi. Sanık sıfatıyla ceza mahkemelerinde yargılanan kişi sayısı 2020 yılında Covid-19 salgının da etkisiyle 35 bin 581’e kadar düştü.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a aykırı davrandığı için ceza mahkemelerinde sanık olan kişi sayısında 2021 ve 2022 yıllarında ise çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, TCK 6136 kapsamında yargılanan kişi sayısının 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 67 bin 69 ve 69 bin 892 olduğu belirtildi.

CEZAEVLERİ DOLDU TAŞTI

31 Aralık 2022 itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin suç dağılımı da dikkati çekti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, cezaevlerindeki toplam 298 bin 952 hükümlünün 28 bin 280’inin, TCK 6136 kapsamında hüküm giyenler oluşturdu. Türkiye’de, “Kasten öldürme” suçundan cezaevinde olan kişi sayısı ise 47 bin 263 ile ifade edildi.

Arama motorlarının verileri de tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Türkiye’den, “Silah nasıl alırım?” sorusunun aranma sayısının hemen her ay daha da arttığı görülüyor. Sosyal medya platformlarına kadar inen silah satıcıları, dijital mecralar aracılığıyla hemen herkese ulaşabiliyor.

RAPORLAR ORTADA

Öte yandan Silahlanmadaki rekor artış Jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) verilerine de yansıdı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu’na göre geçen yıl ülkede adeta suç patlaması yaşandı. Raporda yer alan bilgilere göre, asayiş suçları bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı. Sadece ülke nüfusunun yüzde 21’inin sorumluluk alanında bulunduğu Jandarma bölgelerinde, 2022 yılında 537 bin asayiş olayı meydana geldi. Ayrıca 2021 yılında verilen silah ruhsatı sayısında da artış yaşandı. Toplam ruhsat sayısı 26 bin 985’ten 31 bin 850’ye yükseldi. Bulundurma ruhsatı 16 bin 569’dan 19 bin 427’ye, taşıma ruhsatı sayısı ise 9 bin 870’den 11 bin 755’e çıktı. EGM’nin verilerinde ise ülkede yıllık yaklaşık 280 bin silah ruhsat kartı düzenlendiği kaydedildi. Raporda ayrıca “05 Ekim 2020 tarihinden günümüze kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kişiselleştirme işlemi tamamlanan 609 bin 755 kart PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine ulaştırılmıştır” denildi.

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KATLİAMLARIN ÇOĞU SİLAHLA

Umut Vakfı’nın verilerine göre, son 7 ayda bin 938 silahlı şiddet olayı yaşandı. Vakıftan yapılan açıklamada “Şiddet olaylarında bin 200 kişi öldü, bin 960 kişi de yaralandı. Bu silahlı şiddet olaylarının; uzun namlulu silahlar dâhil 1653’ünde de silahlar kullanıldı. 285’inde ise kesici aletler kullanıldı” denildi.

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SALDIRGANLARIN HEPSİ YAKALANDI

İstanbul Esenyurt’taki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırı faillerinden Murat Özerbay’ın ardından Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay da dün gözaltına alındı. Böylece saldırıyla ilgili aranan tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu. Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi de dün yakalandı. Esenyurt’taki cinayetin toplumda yarattığı infial sürerken bir diğer silahlı saldırı haberi ise Kars’tan ve Mardin’den geldi. Kars’ın Subatan Mahallesi’nde yaşanan olayda içinde 3 kardeşin bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Araç içinde bulunan F.B., Ö.B. ve N.A.B. yaralandı. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kardeş ambulanslarla hastaneye sevk edilirken yaralılardan Ö.B. doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise aralarında husumet bulunan iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında 7 kişi yaralandı.