Silaha ulaşmak çok kolay

Mustafa KÖMÜŞ

İstanbul Esenyurt’ta yaşanan skandal olay gözleri silahlanmaya çevirdi. Ülkede bireysel silahlanma her geçen gün artarken silah satışları da artık internetten yapılmaya başlandı. Bu şekilde açılan sayısı belirsiz birçok internet sitesi var. Bu sitelerin bazılarında silahlar kargoyla gönderiliyor. Hatta hızlı kargo seçeneği bile sunuluyor.

Silahlara ilişkin bir sitede şu bilgiler veriliyor: “Artık insanlar geçmişe göre kendilerinin ve ailelerinin güvenliğini daha fazla tehlikede görmektedirler. Artık fiyatları ve vergileri ortalamanın üzerinde olmasına rağmen birçok kişi silah ruhsatı almak için başvurmaktadırlar. Çünkü silahlar günümüzde en önemli caydırıcılık aracı olarak kullanılmaktadır İnternet sitemiz üzerinden satılık silah işlemleri profesyonelce ve kanunlarca belirlenen kurallara göre gerçekleştirilmektedir.

Silah satış hizmetimiz devlet tarafından verilen yetki ve yasalarca verilen sınırda yerine getirilmektedir. Bu sebeple internet sitemiz üzerinden yapılan işlemlerde sizlere her türlü yasal garantiyi sunmaktayız. İnternet sitemiz üzerinden gerçekleştirilen silah al-sat hizmetlerinde yasal tüm zorunluluklar ve belgeler olması gerektiği şekilde yapılmaktadır. Firmamız personelleri bu belgeler konusunda oldukça deneyim sahibi olduğundan dolayı sizlerin saatlerini alacak işlemler personellerimiz tarafından çok daha kısa sürede gerçekleştirilmektedir.”

Bu sitede hemen hemen tüm silah markaları bulunuyor. Kullanıcılara silahları inceleme imkânı veriliyor.

‘POLİSTEN SİLAH’

Aynı sitede yer alan ilanlar arasında dikkat çeken ise kamu çalışanı olduğunu iddia eden kişilerin de buraya ilanlar vermesi. Özellikle ‘polis memurundan’ kalıbıyla birçok silah satışı yapılıyor. Sitede bu şekilde tam 495 ilan bulunuyor. Asker olduğunu iddia edip silah satanların sayısı ise 286. Bu şekilde ilanların sayısının çok olması nedeniyle site de kullanıcıları uyarma gereği duymuş. Sitede “Kendisini Polis, Savcı ve Asker olarak tanıtan ve size güven vermek için Whatsapp üzerinden resmi kimlik gönderen kişilere itibar etmeyiniz” ifadesi yer alıyor.

KARGOYLA SATIŞ

Başka bir sitede ise kargoyla silah ve teçhizat satışı yapılabiliyor. Bu sitede av tüfeklerinin satışı kargoyla yapılıyor. Bir ilanda şu ifadeler yer alıyor: “2 tüfek sorunsuz.Tertemiz, sorunsuz kılıf faturası atış kâğıtları 2 kutu saçma ile verilecek, kargo da benden.” Aynı sitede şarjör ve mermiler de kargoyla satılıyor.

Başka bir sitede ise şu bilgiler veriliyor: “Kurusıkı tabancalar, havalı tabancalar, airsoft silahlar, havalı tüfek ve PCP tüfekler sitemizde öncelikli bulabileceğiniz ürünlerdir. Bunların yanında kamp malzemesi, av malzemesi, silah bakım ürünlerine de ulaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda her geçen gün satışa sunduğumuz ürün çeşitliliğini çoğaltıyoruz. Tahmini kargo suresi 1-3 iş günüdür. Genelde 600 km’ye kadar 1 iş gününde teslim edilir. 600 km’den daha uzaksa mesafe 2 is gününde teslim edilir. Bölgenin merkezden uzak ya da mobil alan olması bu süreyi uzatabilir.”