Google’ın trendi de silah

Silaha ulaşmak gün geçtikçe daha da kolaylaşırken, bireysel silahlanmayla yaşanan şiddet olaylarında adeta patlama yaşandı. Google trendlerinde ‘silah’ ve ‘silah alımı’ aratmalarının arttığı görüldü.

Mustafa KÖMÜŞ

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan silahlı saldırının ardından gözler yeniden bireysel silahlanmaya çevrildi. Bireysel silahlanmada yaşanan artış tartışılırken bu durum Google aramalarına da yansıdı. Özellikle “silah” ve “silah alımı” ifadelerinin aratılmasında yaşanan artış dikkat çekti.

“Silah” ifadesinin aratılmasında son üç ayda ciddi bir artış yaşandı. Bu ifadenin aratılmasında en ciddi artış ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs’ta yaşandı. O gün silah aramasında tam yüzde yüzlük bir artış oldu.

Aynı günlerde “silah nasıl alınır” ifadesinin aratılması da yüzde 100 oranında arttı. Benzer bir artış “silah alımı” ifadesinde de oldu. Özellikle Esenyurt’taki saldırının gerçekleştiği günlerde bu ifadenin aratılmasında çok ciddi artışlar yaşandı. Öte yandan son üç ayda bu ifadelerin en çok aratıldığı ilin Urfa olması da dikkat çekti. Yine ruhsatsız silah aratılması da ve bunun cezasının sorgulatılması da yüzde yüzü aşan oranlarda yapıldı.

DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Son günlerde yapılan aramalar ve bunlarda yaşanan dikkat çekici artışlar şöyle:

•Ruhsatlı silah nasıl alınır: Yüzde 5 bin

•Silah ruhsatı nasıl alınır şartları nelerdir: Yüzde 5 bin

•Ruhsatsız silah cezası kaç TL: Yüzde 250

•Taşıma ruhsatlı silah nasıl alınır: Yüzde 160

•Ruhsatlı silah ücreti: Yüzde 50

•Silah fiyatları: Yüzde 250

•Silah ruhsat ücreti: Yüzde 100

•Silah ruhsat harçları: Yüzde 300

•Ruhsatsız silah taşımanın cezası: Yüzde 2.350

•Silah yakalatma cezası 2023: Yüzde 300

•Silah al-sat: Yüzde 3 bin 700

***

GÜNDE YAKLAŞIK 20 KİŞİ SALDIRIYA UĞRUYOR

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bireysel silahlanmaya ilişkin açıklama yaptı. İlgezdi, “2006-2021 arasında Adli Tıp Kurumu tarafından ‘ateşli silah yaralanması’ nedeniyle gerçekleştirilen Adli Muayene sayısı 127 bin 594. Bir başka değişle yılda ortalama 7 bin 505 kişi ateşli silah nedeniyle yaralanıyor. Bu rakam günde 20 kişinin ateşli silahla saldırıya uğradığını gösteriyor” dedi.

Ayrıca Trabzon’da tüm uyarılara rağmen havaya ateş açma ya da ‘yorgun mermi’ kaynaklı vakalarda son bir yılda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

***

GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Şüpheliler, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen gözaltındaki Murat Özer tutuklandı.