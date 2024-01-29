Diyanet suç duyurusunda bulunmuştu: Volkan Konak'tan "Beni silin" paylaşımı

Ocak ayı başında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Volkan Konak, yaptığı yeni açıklamada "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum" dedi.

Eleştirilerde bulunduğu Diyanet'in geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Volkan Konak, dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Konak, siyasi partileri ve tarikatları eleştirdiği açıklamasında, "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum" ifadelerini kullandı.

Konak'ın paylaşımı şöyle: "Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum."

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, ocak ayı başında sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında yaptığı yorum nedeniyle başkanlığın tepkisini çekmişti. Konak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Atatürk'ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat, insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sökterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadehte sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" ifadelerini kullanmıştı.

Konak'ın bu paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Konak da "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun" demişti.