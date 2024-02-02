Diyanet tatilde de durmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelinde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenledi. Camilerde ve Kuran kurslarında düzenlenen kamplarda, çocuklarla dini bilgiler ve değerler eğitimi adı altında etkinlikler yapıldı.

Berkay SAĞOL

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelinde “Gençliğe Değer” projesi kapsamında il ve ilçe müftülükleriyle beraber “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı” başlığıyla öğrencileri kamplarda topluyor. Amasya’dan, Sakarya’ya, Bolu’dan Gümüşhane’ye, Bursa’dan Bingöl’e, Eskişehir’den Hakkâri’ye kadar birçok kentte yüzlerce öğrenci bir araya getirildi.

Öğrencilere kamplarda değerler eğitimi, dini bilgiler verilirken, gezi ve sinema etkinliklerine de götürülüyor. Kampların amacı da, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlere ivme kazandırmak olduğu belirtiliyor.

Balıkesir’de Altıeylül İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatürlüğü organizesinde Kepsut İmam Birgivi Kur'an Kursu’nda üç günlük kamp programı düzenlendi. Gençlik Koordinatörü Emine Eyiol rehberliğindeki kamp programına Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, Atıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ve Kepsut İlçe Müftüsü Muharrem Dutar gençlerle bir araya geldi.

CAMİ GÖREVLİLERİ ÇOCUKLARLA

Bingöl İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kamp, Selahattin Eyyübi Cami Kur'an Kursunda üç gün sürdü. Kampta İl Müftüsü Mustafa Topal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özer Gençlik Koordinatörleri, manevi danışmanlar ve cami görevlileri öğrencilerle buluştu. Kastamonu İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda sinema etkinliğinde buluştu.

Bursa’da Gürsu İlçe Müftülüğü, proje kapsamında Ağaköy Mahallesi'nde Cami-Gençlik Buluşması ve sosyal etkinlik düzenledi. Bolu Seben İlçe Müftülüğünce de ara dönem kampı düzenledi. Seben Yeni Camii ve Merkez Kur’an Kursunda yapılan ara dönem kamp projesi 3 gün sürdü. Kampta öğrenciler değerler eğitimi, dini bilgiler ve sinema gibi çeşitli etkinlikler yaptırıldı.

Hakkâri İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde kamp düzenledi. Üç gün süreyle devam eden kampta gençler; ildeki tarihi mekânları gezerken, dini ve kültürel etkinlikler yapıldı. Kamp, gençlerin Ahmed-i Hani Yatılı Kur’an Kursunda hafızlık yapan öğrencilerle buluşması ile sona erdi. Sakarya Karasu’da da, kız öğrencilere 22-23-24 Ocak tarihleri arasında Rabia Ayar Kur’an Kursunda, erkek öğrencilere ise 24-25-26 Ocak tarihleri arasında Merkez Erkek Kur'an Kursunda kamp programı gerçekleştirildi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde de, Suluova İlçe Müftülüğü ilk ve ortaokul öğrencilerine üç günlük kamp düzenledi. 26-28 Ocak arasında düzenlenen kampta 'dini ve manevi değerler' ile ilgili sohbet düzenlendi. Kampa Suluova Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Enes Katmerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Manevi Danışmanı Kerim Köse, Şehzade Camii İmam Hatibi Yasin Tozlu ve Yunusdede Camii İmam Hatibi Aslan Fidan katıldı.